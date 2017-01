Ce mardi matin, l’AJ Auxerre a annoncé la fin des négociations avec Jean-Pierre Papin. « Au cours des derniers jours, de nombreuses publications ont fait état de discussions relatives à la possible arrivée de Monsieur Jean-Pierre Papin à l’AJ Auxerre. L’AJ Auxerre constate que les conditions nécessaires ne pourront pas être réunies pour la mise en œuvre du projet sportif discuté entre Monsieur Jean-Pierre Papin et l’actionnaire majoritaire du Club (ORG détient 77 % du capital de l’AJA). En conséquence, ce projet ne pourra être mis en œuvre. L’AJ Auxerre déplore les fuites et échanges intervenus par voie de presse autour de ce projet confidentiel et non encore finalisé, et espère vivement un retour à une situation apaisée dans l’intérêt du Club ».

Une nouvelle qui a été commentée dans Le Parisien par l’ancien coach de l’AJA, Guy Roux. Ce dernier était un opposant à la venue de JPP sur le banc bourguignon : « Le bon sens a fini par l’emporter. Ma réaction est en fait assez simple : il est toujours intelligent d’accepter de changer d’avis quand on s’est trompé. Tout le monde peut faire des erreurs mais il faut savoir le reconnaître. Cela ne servait à rien de rajouter un entraîneur alors qu’on en avait déjà un en stock et qui faisait l’affaire. On ne va pas en parler des années. Il y a eu une erreur mais elle a été réparée ».