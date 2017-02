Comme Oscar ou encore Carlos Tévez, Axel Witsel a cédé aux appels du pieds de la Chine durant le mercato d’hiver. Courtisé par la Juventus,l’international belge a opté finalement pour le club chinois de Tianjin Quanjian. Interrogé dans La Dernière Heure, l’ancien du Zénit Saint-Pétersbourg a évoqué ses premiers pas au sein du club chinois.

« Mon intégration s’est très bien déroulée, il faut dire que j’ai été bien accueilli par l’ensemble du club (...) Je sais déjà dire quelques mots en chinois, comme ‘merci’ , ‘bonjour’ ou ‘comment ça va ?’ , mais je compte bien prendre des cours particuliers au plus vite. L’écriture, par contre, vous pouvez oublier, c’est trop difficile ». Au niveau du terrain, tout semble aussi bien aller pour Witsel : « On joue avec deux numéros dix et je suis l’un d’entre eux. J’ai la liberté de m’infiltrer dans le grand rectangle et c’est quelque chose que j’apprécie, bien entendu, beaucoup. Je vais donc être plus offensif, même si le coach m’a demandé, à l’heure de jeu, de rester devant la défense, soit le même rôle qu’en équipe nationale ».