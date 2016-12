Auteur d’une superbe saison 2015 - 2016 avec 12 buts inscrits en Liga sous les couleurs de Villarreal, Cédric Bakumbu a davantage de mal depuis le début de l’exercice en cours (2 buts en Liga), la faute notamment à une blessure à la cuisse droite.

Interrogé dans les colonnes de SO Foot, l’attaquant de 25 ans en a profité pour évoquer son avenir. Et d’après ses propos, l’ancien Sochalien semble avoir un petit faible pour la Premier League. « Je ne vis pas au jour le jour. J’aime savoir où je vais. J’aime bien voyager et la Premier League est un championnat qui me plaît, c’est vrai. Mais rien ne se fait en un claquement de doigts », a-t-il déclaré. Le message est passé.