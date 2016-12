Comme chaque semaine, Foot Mercato vous propose de vous plonger dans l’autre vie des footballeurs, la vie loin des terrains. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci est agitée, à en croire les réseaux sociaux.

Cette semaine, nous avons notamment vu Mario Balotelli infliger deux petits ponts humiliants à son frère, dans son salon. Edinson Cavani et Diego Costa ont eu la même idée : faire une blague à leurs voisins endormis dans l’avion. Comme d’habitude, Serge Aurier était inspiré, et n’a pas manqué de se moquer du look d’Angel Di Maria à sa façon. Enfin, André-Pierre Gignac a fait le buzz sur la toile : sa célébration d’hypnotiseur a été reprise par les supporters des Tigres...