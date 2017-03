Joueur du FC Barcelone de 2010 à 2016, Adriano évolue depuis l’été dernier à Besiktas. À 32 ans, le latéral gauche ou droit a tout connu au Camp Nou, et juge aujourd’hui pour FM ses anciens partenaires de jeu. Il s’enflamme ainsi pour son compatriote et ami, Neymar.

« Depuis qu’il est arrivé au Barça, j’ai toujours pensé la même chose : il se passe la même chose que quand Ronaldinho a pris Messi sous son aile. Maintenant, Messi fait la même chose avec Neymar. Neymar est son successeur au Barça et j’espère qu’il pourra continuer comme ça et s’améliorer jusqu’à devenir le meilleur du monde », nous explique-t-il, avant de rendre hommage à Messi : « Même nous, qui nous entrainions tous les jours avec lui, il nous surprenait dans les entrainements, les matches. C’est impressionnant de le vivre de près et de pouvoir partager toutes ces années avec lui et les autres ».