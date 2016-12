Dimanche, Luis Enrique a distribué les bons points à ses recrues à l’occasion d’un entretien réalisé sur Barça TV. Arrivé cet été, Denis Suarez donne satisfaction à son coach qui a confié : « Je suis enchanté qu’il soit de retour parce que je crois qu’il va continuer à évoluer. C’est un gars qui a beaucoup de football, un gars avec l’ADN Barça qui était déjà dans le club ».

Ce mercredi, le joueur a fait le bilan de sa première partie de saison au cours d’une interview accordée à Mundo Deportivo : « Les premiers mois se sont bien passés. Quand j’ai signé, je suis venu avec beaucoup d’enthousiasme et avec l’envie de beaucoup jouer, ce qui est normal. Au début, j’ai beaucoup participé suite à la blessure malheureuse d’Andrés (Iniesta). Puis, j’ai été plus sur le banc. Et à présent, j’alterne entre les titularisations et le fait d’être sur banc. Mais le bilan de ces premiers mois est positif. J’aspire toujours à jouer plus, comme tous les joueurs. Mais je suis content de l’implication que j’ai eue jusqu’à présent et j’espère participer encore plus ».