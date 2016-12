Alors qu’il avait récemment confié vouloir terminer sa carrière au Barça, Andrés Iniesta va voir son vœu exaucé. L’emblématique capitaine Blaugrana a annoncé que des discussions avaient débuté concernant la prolongation de son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2018. « Nous avons parlé, mais j’ai encore un an et demi de contrat et pour que tout soit calme, il est logique de le faire le plus tôt possible : il n’y a jamais eu de problèmes entre le club et moi. Les choses ont toujours été claires », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport.

Pourtant, ces derniers jours, As, quotidien pro-Madrid, évoquait l’absence de contacts à ce sujet et des divergences sur le plan salarial entre le milieu de 32 ans et son club de cœur. Visiblement, les choses sont rentrées dans l’ordre...