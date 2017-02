Hier soir, via Twitter, Gerard Piqué s’est encore plaint de l’arbitrage en faveur du Real Madrid, comparant notamment les arbitrages subis par le Barça face à Villarreal et Malaga à ceux du Real Madrid contre ces deux mêmes équipes. Le défenseur et les supporters catalans avaient ainsi contesté le penalty de l’égalisation, oeuvre de Cristiano Ronado.

Iniesta lui, a tenu à calmer le jeu, au cours d’un événement publicitaire tenu ce matin : « au final, chacun fait ce qui veut. En tant que capitaine et coéquipier, je respecte les opinions de tout le monde. Moi, ma position c’est de ne pas parler d’arbitrage, quel que soit le contexte. Posez-lui la question quand vous pourrez ».