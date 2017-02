Cinq Ballons d’Or, une armoire pleine de trophées ou de ballons récupérés pour ses triplés et une grande régularité, Lionel Messi est sans doute le plus grand joueur de notre époque. Ce niveau de performance est sûrement permis grâce à une belle hygiène de vie et donc un bon sommeil. Son coéquipier au FC Barcelone, le Croate Ivan Rakitic, a dévoilé jusqu’où est allé Messi pour s’endormir tranquillement.

« Avec les voisins, je ne l’ai pas eu de problèmes à Barcelone. Ce n’est pas comme Messi à Castelldefels. Il a dû acheter la maison de ses voisins parce qu’ils étaient bruyants afin qu’il puisse être tranquille », a dévoilé Rakitic au média croate Novi List.