La prolongation de Lionel Messi à Barcelone est en bonne voie. Josep Bartomeu et Jorge Messi, le père et l’agent du joueur, ont entamé les négociations pour chercher une solution pour que Lionel Messi prolonge dans le club catalan.

D’après AS, le nouveau contrat de l’Argentin devrait coûter entre 70 et 80 millions d’euros brut à Barcelone soit entre 35 et 40 millions d’euros nets par saison. Les économistes catalans, dont Susana Monje estiment que le FC Barcelone a les moyens de poursuivre les négociations. Tout les feux sont au vert.