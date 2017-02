Après le terrible échec chez le PSG en milieu de semaine, le FC Barcelone voudra se rattraper devant son public, face à une équipe de Leganés qui arrive en plein doute, n’ayant plus gagné depuis le mois de novembre.

Les Catalans se doivent de gagner mais face au 17e de Liga Luis Enrique a préféré faire tourner son effectif en alignant notamment Digne et Mathieu en défense afin de préserver Piqué et Alba d’une éventuelle suspension pour des rencontres plus importantes à venir. Au milieu, c’est le trio Rakitic, Rafinha, André Gomes qui a été choisi pour servir la MSN.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - S.Roberto, Umtiti, Mathieu, Digne - Rakitic, André Gomes, Rafinha - Messi, Suarez, Neymar.

Leganés : Herrerín - Tito, Mantovani, Siovas, Diego Rico - Alberto, Morán - El Zhar, Gabriel, Szymanowski - Guerrero.