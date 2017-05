Ernesto Valverde, nouvel entraîneur du Barça, est arrivé à Barcelone aujourd’hui pour signer son contrat et réaliser la traditionnelle photo devant le logo du club. S’il sera présenté demain, il a tout de même eu le temps de placer quelques petits mots, rapportés par le site officiel du club.

« C’est un privilège d’être ici. J’aimerai que tout se passe bien, que les gens puissent s’amuser. c’est une énorme chance que le club ait pensé à moi pour ce poste. J’affronte cette nouvelle étape avec beaucoup d’ambition, comme un défi énorme et avec l’intention que le Barça soit encore plus grand que ce qu’il est déjà. On veut que les supporters puissent voir une équipe qui répondent présent dans le jeu et surtout avec son peuple », a-t-il expliqué.