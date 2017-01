Alors que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a plus d’activité depuis son licenciement du club phocéen le 19 avril dernier, ce dernier viserait très haut pour son prochain poste ! Celui qui avait laissé l’OM à six points de la zone de relégation voudrait prochainement prendre les rênes de l’un des plus grands clubs du monde : le FC Barcelone !

Dans un entretien accordé sur les antennes de Radio Barcelona, l’ancienne légende du Real Madrid (il y a joué de 1982 à 1996) a tout d’abord défendu le bilan de son ami Luis Enrique (ils ont joué quatre ans ensemble au Real), actuel entraîneur du FCB : « dans ce métier, lorsque l’on gagne c’est grâce aux joueurs, mais lorsque l’on perd c’est votre faute. C’est injuste. Luis fait un parcours incroyable avec Barcelone où il a continué à remporter des trophées malgré le vieillissement global du groupe ». Alors que Enrique est en fin de contrat avec le club catalan en fin de saison, un journaliste lui demande si le poste l’intéressait : « moi entraîneur de Barcelone ? (il éclate de rire) Je vais envoyer mon CV à Barcelone le 28 décembre. » Ironie ou vrai intérêt de la part de Michel ? Affaire à suivre.