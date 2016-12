Aujourd’hui directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta est passé par le FC Barcelone juste avant. Invité exceptionnel de RMC Sport, Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, a évoqué son travail.

« Il nous a beaucoup aidés dans notre équipe technique. Quand on a eu notre sanction FIFA, il a été là pour faire une équipe pour deux ans. On a gagné trois titres après la sanction et cette année, on a gagné la Liga et la Copa del Rey », a expliqué le grand boss du Barça.