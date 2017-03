Le choc Barça-PSG approche à grands pas et il est déjà dans toutes les têtes. Surtout du côté de Barcelone. Giflé au Parc des Princes lors du match aller (4-0), les Catalans doivent mettre quatre buts minimum au Paris Saint Germain pour espérer se qualifier en Quart de finale de la Ligue des Champions.

Au micro de l’émission El Transistor sur Onda Cero, Luis Suarez est plutôt optimiste même s’il sait que cela va être compliqué. « C’est très difficile, mais pas impossible. Si cette équipe veut rester dans l’histoire de Barcelone et le football, on doit être ambitieux. Si on en a mis quatre face à Madrid au Bernabeu pourquoi ne pas le faire face au PSG au Camp Nou ? » Réponse le 8 mars prochain.