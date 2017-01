Voilà plusieurs semaines qu’Ivan Rakitic a perdu sa place de titulaire dans l’entrejeu catalan. Ce week-end encore, face à Las Palmas, c’est Rafinha qui occupait sa place de milieu relayeur droit. Le Croate n’a plus été titulaire depuis le Clasico du 3 décembre dernier en Liga, lui qui était pourtant un joueur indispensable du système de Luis Enrique. Mais si on se fie à ses propos dans France Football, il n’y a pas d’eau dans le gaz entre le Croate et son coach.

« Si je devais me jeter d’un pont pour l’entraîneur, je le ferais, sans aucun doute. Luis Enrique m’a beaucoup aidé, il m’a tout de suite accordé sa confiance, et ça m’a permis de travailler tranquillement. Avec un regard ou un sourire, il te transmet la confiance nécessaire pour faire les choses bien. En plus, c’est lui qui a sollicité mon arrivée », a confié l’ancien de Séville.