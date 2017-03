Déjà monté au créneau devant les médias pour lancer l’opération remontada, Luis Suarez a remis ça cet après-midi. Interrogé sur la capacité du FC Barcelone à pouvoir remonter le 4-0 encaissé à Paris, El Pistolero a conscience de la difficulté de la mission qui attend les Culés, mais y croit dur comme fer.

« Nous sommes conscients que le match sera difficile. Il faudra être patient et conscient qu’il ne faudra pas jouer de manière précipitée. Nous sommes les premiers à vouloir renverser la vapeur et écrire l’histoire. Il faut être conscient que le match va être long. Il faudra jouer avec tranquillité. La majeure partie des joueurs est consciente de ce que nous allons jouer demain. Dans le football rien n’est impossible. S’il y a une équipe qui peut marquer 4 buts c’est bien le Barça. Ce sera compliqué. On va essayer qu’ils n’aient pas d’occasions de but. Ils savent que nous sommes capables de leur faire du mal avec le ballon, et de ne pas leur laisser d’espace », a déclaré L’Uruguayen en conférence de presse.