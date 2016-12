Débarqué en Catalogne cet été en provenance de l’OL contre un chèque de vingt-cinq millions d’euros, Samuel Umtiti s’est depuis imposé comme un élément important du système Luis Enrique. Titularisé à sept reprises en championnat pour huit apparitions, l’international français n’a ainsi pas tardé à convaincre dirigeants, joueurs et... socios. Ces derniers l’ont d’ailleurs élu meilleure recrue estivale, rapporte Mundo Deportivo dans ses colonnes.

Trois cents supporters du club blaugrana ont ainsi été invités à voter pour la recrue la plus satisfaisante du club. Et c’est donc l’ancien Lyonnais qui a remporté le scrutin. Il devance ainsi Denis Suarez, André Gomes ou encore son compatriote Lucas Digne. À noter que le portier Jasper Cillessen et l’Espagnol Paco Alcacer sont les deux joueurs à avoir recueilli le moins de voix.