Avant d’officier à l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta s’est notamment illustré la direction sportive du FC Barcelone. Seulement, le Basque a terminé son mandat précipitamment, regrettant certains choix stratégiques, notamment concernant les jeunes. Ainsi, André Onana (20 ans), gardien de l’Ajax Amsterdam passé par le Barça, a expliqué qu’il était l’un des joueurs qui avaient creusé l’écart entre l’actuel dirigeant phocéen et la direction blaugrana à l’époque.

« Oui, je crois qu’il parlait de moi. Mais chacun doit jouer son rôle. Je devais voir ce qui était bon pour moi et je crois donc que j’ai pris la bonne décision. Je ne regrette pas d’être parti. Il est vrai que Zubi et la direction parlaient avec mes agents, mais ils ne leur offraient rien de ce que nous espérions. Depuis ce moment, je n’ai plus parlé avec lui, je ne l’ai plus vu », a expliqué le portier camerounais dans les colonnes de Marca. La jeunesse et la formation, voilà un des piliers du travail de l’Espagnol. L’OM est prévenu.