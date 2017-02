Mesut Özil n’a toujours pas prolongé à Arsenal. Le joueur allemand continue de négocier avec ses dirigeants. Selon Sport.es, les prétendants pour enrôler le milieu de terrain à partir de l’été prochain sont de plus en plus nombreux. Et la première équipe à se renseigner sur sa situation est Barcelone.

En effet, selon certains rapports, les dirigeants du Barça ont contacté les représentants du joueur pour savoir si les négociations de renouvellement de contrat avaient pris fin ou non. Ces mêmes rapports suggèrent aussi que Mesüt souhaiterait revenir en Liga. Mais a contrario, des sources proches d’Arsenal révèlent que les négociations de prolongation de contrat du Champion du Monde 2014 sont lentes, et que les montants financiers sont élevés, mais qu’un accord sera trouvé. Affaire à suivre.