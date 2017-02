Le Sporting club de Bastia est à la peine cette saison. 19e de Ligue 1 avec 22 petits points, les Corses n’arrivent pas à trouver des solutions, donc forcément le climat est un peu tendu. En conférence de presse avant le match face à Monaco, le défenseur Gilles Cioni a allumé son coéquipier Allan Saint-Maximin suite à certaines déclarations du jeune attaquant bastiais.

« J’aimerais revenir sur une déclaration d’Allan Saint-Maximin où il dit avoir l’impression que tout reposait sur lui. Je voudrais le rassurer, j’ai revu ses statistiques, il y a 3 buts et 2 passes décisives en 22 matches. Donc, s’il a peur d’avoir trop de pression, je voudrais le rassurer. Il a 19 ans, je ne lui en veux pas. C’est peut-être de notre faute, de celle du staff technique ou celle de la presse de lui avoir fait croire ça. Je ne sais pas si quand on fait 2 passements de jambes et des petits ponts on gagne des matches... » Ambiance.