Toujours en course pour le maintien en Ligue 1 après sa victoire à Fos-sur-Mer sur Lorient ce dimanche soir, le Sporting Club de Bastia a fait appel de sa défaite sur tapis vert face à l’OL décidée par la commission de discipline de la LFP. Il est également précisé que cet appel partiel concernait seulement « le match perdu par pénalité » et non pas la suspension de Furiani.

C’est l’avocat du club corse, Jean-André Albertini, qui l’a révélé ce lundi à l’AFP. Le 16 avril dernier, des supporters du Sporting s’en étaient pris à des joueurs de l’OL à même la pelouse dès l’échauffement avant de revenir en découdre à la pause. L’arbitre avait été contraint d’arrêter la rencontre.