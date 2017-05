Condamné à une défaite sur tapis vert pour les incidents qui ont émaillé la rencontre entre le Sporting et l’Olympique Lyonnais, le SC Bastia avait fait appel et avait été entendu par le Fédération française de football ce mardi.

Toutefois, la FFF a décidé de maintenir la sanction. Il ne reste au SCB plus qu’à faire appel devant le CNOSF s’il veut obtenir gain de cause. Un match rejoué et une victoire permettrait au club corse de se maintenir en Ligue 1