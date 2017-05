Jean-Louis Leca essaie tant bien que mal de se sauver avec le SC Bastia. Outre les problèmes récurrents avec les supporters, le côté sportif n’est pas vraiment à la fête. Les Bastiais sont derniers de Ligue 1 et se battent pour le maintien.

Dans une interview accordée au Parisien, le Corse est revenu sur la saison qui vient de s’écouler. « Hyper compliqué. On s’est pris des buts à la 90e minute contre Saint-Etienne, l’OM ou Nantes. Et, pourtant, je n’ai jamais senti de cassure dans le groupe. Le positif, c’est qu’avec autant de soucis on n’est pas encore morts, » Bastia affronte le PSG, ce samedi (17h), et tentera de prendre des points.