Ce Bastia-Nice a été riche en polémique. Mario Balotelli avait notamment été victime de cris racistes pendant la rencontre. Julian Palmieri avait réagi à plusieurs reprises à ce sujet, ce qui avait aussi engendré de vives réactions. Mais l’attaquant italien avait aussi eu une altercation avec l’entraîneur bastiais, François Ciccolini, dans le tunnel des vestiaires à la mi-temps. Invité de RMC Sport ce soir, ce dernier a expliqué cet affrontement.

« Moi, je conçois que Mario Balotelli soit très énervé, hors de lui, qu’il ait pété un câble parce que c’est normal. Si vous regardez les images, est-ce que c’est moi qui lui parle ou est-ce que c’est lui ? Il m’a parlé avant. S’il m’avait insulté, je n’aurais rien dit. Mais il ne faut pas insulter ma mère, qui a 80 ans et n’a pas fait le métier dont parle monsieur Balotelli. Je suis un éducateur. Je me suis emporté, c’est vrai. Mais ma mère à 80 ans et elle n’est pas loin de mourir. Donc laissez-la tranquille parce que ça peut prendre d’autres proportions. C’est pour ça que je me suis énervé. Moi, je dis « où tu te crois ici ? » parce que ma mère, tu ne vas pas l’insulter, ni ici, ni ailleurs. C’est tout. Je ne parlais pas de l’affaire dans les tribunes pour la bonne raison que je ne la connaissais même pas. Moi, je vais vous parler de votre mère et on verra quel droit de réserve vous allez avoir. Je n’aurais rien dû dire. Mais sur le coup, ça fait mal, très mal. Je comprends qu’il soit énervé. Mais pourquoi il me parle ? Je ne comprends pas pourquoi il me parle », a expliqué le Corse.