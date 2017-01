Nice veut reprendre la première place du championnat.A l’occasion de l’ouverture de cette 21e journée de Ligue 1, les Aiglons se déplacement en Corse pour y affronter Bastia. Une rencontre généralement tendue entre deux équipes qui ne s’apprécient pas beaucoup.

Pour ce match, Lucien Favre récupère Balotelli. En revanche, Pereira, Belhanda et Seri sont toujours absents, les deux premiers sur blessure alors que le troisième est à la CAN. Le technicien suisse aligne un 3-5-2 avec le jeune Burner à droite de la défense et le duo Pléa-Balotelli devant. Côté corse, les deux recrues Oniangué et Rose sont titulaires.

Retrouvez le résumé de la rencontre sur notre site au coup de sifflet final.

Les compositions :

Bastia : Leca - Cioni, Djiku, Rose, Bengtsson - Mostefa - Oniangué, Keita, Cahuzac, Danic - Diallo.

Nice : Benitez - Souquet, Dante, Sarr - Burner, Koziello, Cyprien, Walter, Dalbert - Pléa, Balotelli ;