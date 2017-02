Philipp Lahm (33 ans) fait couler beaucoup d’encre en Allemagne. L’annonce de son départ à la retraite en fin de saison, alors qu’il est encore sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2018, en a surpris plus d’un. Son coach en Bavière Carlo Ancelotti a évoqué sa décision au cours d’un entretien accordé au Corriere dello Sport ce vendredi, expliquant qu’il avait essayé par tous les moyens de le convaincre de continuer. En vain.

« Cela me déplaît, mais c’est son choix. Je lui ai parlé longuement, je lui ai dit que, vu ses qualités et sa condition physique d’aujourd’hui, à 33 ans, il pouvait encore continuer tranquillement. Mais Lahm a été et est un grand professionnel, il m’a répondu : "je veux faire ce travail à 100%, pas à 90%". Je lui ai bien sûr parlé de Francesco (Totti) et de son choix, je lui ai également cité l’exemple de Maldini, mais il n’y avait rien à faire », a-t-il confié. Dommage...