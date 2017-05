L’été dernier, le Bayern Munich grillait la politesse à toute l’Europe en investissant 35 millions d’euros sur la sensation de l’Euro 2016 : Renato Sanches, alors âgé de 18 ans. Mais cette saison, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne a passé plus de temps sur le banc de touche que sur les pelouses (seulement 6 titularisations en Bundesliga). Pour continuer à progresser, le Portugais a un temps pensé partir ailleurs. Mais Carlo Ancelotti compte sur lui pour l’année prochaine.

« Il sera ici la saison prochaine et il va jouer beaucoup plus souvent. Nous devons être patients et bien sûr que nous attendons plus de lui en vue de ses qualités, mais pour un jeune joueur, il est difficile de s’adapter à un nouveau pays, un nouveau style de jeu » a expliqué Carlo Ancelotti à Kicker. De même pour Jérôme Boateng, annoncé sur le départ ces dernières semaines. « Boateng est notre joueur et sera notre joueur la saison prochaine », a indiqué l’Italien.