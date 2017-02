Qu’arrive-t-il à Thomas Müller ? En janvier, nous évoquions la mauvaise passe traversée par l’international allemand. Cette saison, cet attaquant polyvalent a claqué 4 buts en 30 matches toutes compétitions confondues cette saison. En Bundesliga, Müller a trouvé le chemin des filets a une seule reprise en 19 matches. Des statistiques loin de ses standards habituels. Notre correspondant allemand, Tobias Feldhoff, nous avait confié : « Son problème principal est le système de Carlo Ancelotti. Son 4-3-3 ne lui offre pas vraiment de place, il n’y a pas de vrai poste pour lui dedans. Ce n’est ni un ailier ni un buteur. C’est difficile pour lui, mais cela reste un vrai joueur d’équipe ».

Mais Thomas Müller est sur le chemin du retour. S’il n’a pas marqué lors du carton des Munichois samedi face à Hambourg, Carlo Ancelotti a dit après la rencontre qu’il avait été le meilleur joueur de son équipe. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid a de nouveau évoqué la situation de son joueur en conférence de presse : « Il est en forme, en bonne condition. Il aide beaucoup l’équipe. Ce n’est pas important s’il ne marque pas de buts ». Le joueur appréciera le soutien de son coach.

Our head coach on @esmuellert_ : "He is fit, in good condition and is helping the team. It's not important if he scores goals." #FCBS04 pic.twitter.com/NtlNX5pFPk

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 28 février 2017