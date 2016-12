David Alaba est à l’honneur ce mercredi. Le latéral gauche du Bayern Munich a été élu joueur autrichien de l’année. En dépit d’un Euro raté, à l’image de l’Autriche, le joueur de 24 ans a réalisé une saison pleine avec le club bavarois.

Sous les couleurs du Bayern, le natif de Vienne remportant la Bundesliga (30 matchs de championnat disputés pour un but) et la Coupe d’Allemagne (5 matchs) et atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions (10 matchs, 1 but ).