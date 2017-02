Cet après-midi, l’entraineur italien Carlo Ancelotti a battu un joli record avec le Bayern Munich. Lors de ce match opposant les Munichois à Hambourg, « Carlito » a entrainé le 1000e match de sa carrière !

Un chiffre impressionnant pour l’ancien coach du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013. Champion d’Italie, de France et d’Angleterre et il a aussi remporté la plus prestigieuse des compétition européenne à trois reprises (2003, 2007 et 2014). Le Milan AC est le club qu’il a le plus souvent dirigé, avec 424 matchs à son compteur avec le costume rossonero. A 57 ans il est cependant encore loin d’un Sir Alex Ferguson, qui a dirigé 2153 matchs dans sa longue carrière !