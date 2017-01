Auteur d’un mercato hivernal XXL, le football chinois a plus que jamais soif de stars. Après Carlos Tevez, Axel Witsel, John Obi Mikel, cette fois, c’est le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski qui serait visé. Le média polonais Sportowe affirme en effet que l’agent du joueur a confirmé qu’une formation chinoise, dont le nom n’a pas filtré, serait prête à offrir plus de 40 M€ par an à l’attaquant munichois pour le convaincre de rallier le football chinois.

Soit un salaire plus conséquent que celui offert à Tevez qui a fait de l’Argentin le joueur le mieux payé de la planète football. Et pour ce qui est de l’indemnité de transfert, le représentant de Lewandowski a indiqué au média qu’il estimait qu’un chèque compris entre 200 M€ et 250 M€ pourrait être proposé au Bayern. Pas sûr toutefois que le buteur soit conquis, lui qui vient de prolonger son bail jusqu’en 2021.