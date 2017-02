Le match entre le Hertha Berlin et le Bayern Munich a été chaud bouillant hier après-midi. Menés jusqu’à l’égalisation à la 96e minute de Lewandowski (1-1), les coéquipiers de l’avant-centre munichois sont passés tout près de s’incliner pour la deuxième fois de la saison en Bundesliga.

Un scénario qui n’a visiblement pas du tout plu à un « supporter » du Hertha, qui a craché sur l’entraîneur bavarois Carlo Ancelotti. Selon la chaîne allemande ARD, ce dernier a répondu par un doigt d’honneur, ce qu’a confirmé l’Italien à Bild : « oui, j’ai fait ce geste car on m’a craché dessus ».

Carlo Ancelotti with theto a Hertha Berlin fan who spat at him after the game pic.twitter.com/AnaDFQawNg

