Interrogé par Bild, le milieu offensif du Bayern Munich Franck Ribéry (33 ans) est revenu sur son année 2016 compliquée. Le Français, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2018, espère que 2017 sera plus clément avec lui.

« C’était un bon moment de prolonger mon contrat. Un an de plus au Bayern, c’est génial. Je ne sais pas ce qui se passera après 2018, mais les prochains mois seront sympas à vivre. Avec Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge, l’équipe, les supporters. J’espère que nous gagnerons beaucoup de titres ! », a-t-il lancé. On lui souhaite que son vœu soit exaucé.