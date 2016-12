C’est le choc de cette seizième journée de Bundesliga. Ce mercredi soir 21 décembre, le Bayern Munich reçoit le RB Leipzig, surprenant dauphin des Bavarois. Si les deux équipes possèdent le même nombre de points, les Bavarois ont toutefois une meilleure différence de buts. Le match de ce soir peut donc s’avérer déjà décisif dans la course au titre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Arjen Robben semble plus motivé que jamais.

« Nous sommes impatients de jouer ce match. Nous voulons à tout prix le gagner et terminer la demi-saison champions d’automne », a ainsi lâché le Néerlandais au site Goal. Et d’en dire un peu plus sur le réel potentiel du promu : « C’est très compliqué de prédire si Leipzig pourra se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions (...) Mais jusqu’à maintenant, ils ont réussi là où personne ne les attendait. » Un surprenant promu qui compte bien jouer sa chance à fond ce soir à l’Allianz Arena.