Avec six titres de champion d’Allemagne à son actif, Thomas Müller (27 ans) est l’un des joueurs les plus titrés du Bayern Munich. Mais l’attaquant ne souhaite pas s’arrêter là et vise le record de Philipp Lahm, Mehmet Scholl et Oliver Kahn, à savoir huit couronnes. L’international allemand ne s’en est pas caché dans les colonnes de Sport Bild.

« Mon contrat avec le Bayern court jusqu’en juin 2021. Si je n’ai pas au moins huit titres de champion à ce moment-là, c’est que nous n’aurons certainement pas répondu aux objectifs du club. Nous voulons gagner le titre chaque saison », a-t-il lancé. Les Bavarois peuvent dormir tranquilles, Thomas Müller n’a pas franchement prévu de partir de sitôt.