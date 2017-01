Uli Hoeness, le président emblématique du Bayern Munich est de retour à son poste après un petit passage en prison. Et le président est déjà en colère : les joueurs ne parlent pas allemand dans le vestiaire munichois. « La langue principale dans le vestiaire devrait être l’allemand de nouveau, a-t-il expliqué dans le quotidien Bild, Si vous voulez vous intégrer au sein du club, vous devrez apprendre la langue. Si vous n’apprenez pas la langue, c’est un signe que vous n’utilisez le club que comme un tremplin ».

Et l’Allemand prend pour exemple le cas du Français Franck Ribéry « Quand Franck a rejoint le Bayern, il nous a vus comme un tremplin au début. Mais, ensuite, il a réalisé à quel point le Bayern était important, et il a appris l’allemand ». Et Uli Hoeness compte bien sanctionner financièrement ceux qui essayeront de résister. « Cela devrait devenir une règle que les joueurs parlent allemand. Si ce n’est pas le cas, ils devront payer une amende ». Retour fracassant.