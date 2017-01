Malgré sa récente prolongation de contrat jusqu’en juin 2018 avec le Bayern Munich, Franck Ribéry (33 ans) refuse de dire non à un futur départ en Chine, comme il l’a confié au cours d’une conférence de presse relayée par Bild.

« Beaucoup de joueurs partent en Chine en ce moment. Je connais ma situation. Il me reste encore un an et demi de contrat ici à Munich. À l’issue de mon contrat, j’aurai 35 ans. Il faut étudier toutes les options dans la vie », a lancé le milieu offensif bavarois. À bon entendeur.