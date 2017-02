Auteur du huitième et dernier but du Bayern Munich lors de sa démonstration face à Hambourg (8-0, 22e journée de Bundesliga), Arjen Robben (33 ans) a savouré dans les colonnes de Kicker. Le gaucher batave est notamment revenu sur son choix de prolonger son contrat jusqu’en juin 2018. « Je ne suis plus le plus jeune. Si j’avais 29 ou 30 ans, une seule année contractuelle supplémentaire ne serait pas un bon signe. Mais nous pourrons revoir l’hiver prochain. (...) Je suis super satisfait de ma prolongation d’un an », a-t-il expliqué, avec philosophie.

Le Néerlandais a ensuite expliqué pourquoi il n’avait pas cédé aux sirènes chinoises en janvier. « Tout est possible en 2018. Et avec l’expérience, j’ai appris que vous ne pouvez rien exclure dans votre carrière. En Chine, tant d’argent circule (...). L’argent n’a jamais été un facteur décisif dans ma carrière. Néanmoins, j’ai toujours opté pour des critères sportives. (...) Pour le moment, la Chine n’est pas un sujet pour moi. Les chances que je parte en Chine sont minimes, a-t-il lâché. C’est dit.