Coéquipiers en sélection du Chili, Alexis Sanchez et Arturo Vidal se retrouveront-ils bientôt en club ? Aujourd’hui, c’est une opportunité. Le second est déçu par le manque d’ambition d’Arsenal et aimerait quitter Londres cet été. Le premier est lui euphorique à l’idée d’attirer son ami au Bayern Munich. Et pour persuader le numéro 7 des Gunners, l’ancien joueur de la Juventus Turin n’a pas hésité à tacler la formation d’Arsène Wenger.

« Quand le Bayern m’a demandé si on devait le prendre, j’ai toujours dit qu’il était le joueur qu’il nous faut. (…) Il mérite de se battre avec les meilleurs, Arsenal n’est plus aussi fort qu’avant. (…) Il joue très bien là-bas, mais je pense qu’il doit passer un palier supplémentaire pour rejoindre les meilleurs joueurs du monde et c’est pourquoi il doit venir dans la meilleure équipe au monde » a expliqué Arturo Vidal dans Sport. Début mai, le Telegraph annonçait que le club allemand souhaite mettre 65 millions d’euros cet été pour racheter la dernière année de contrat de l’ailier de 28 ans d’Arsenal .