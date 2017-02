Ancien attaquant du FC Barcelone, Jonathan Soriano (31 ans), qui faisait les beaux jours du Red Bull Salzbourg depuis 2012 où il y avait notamment inscrit 170 buts en 200 matchs, s’est officiellement engagé avec le club chinois Beijing Guo’an.

Le club basé à Pékin lui a souhaité la bienvenue dans un tweet dimanche soir : « Nous espérons que Soriano pourra s’adapter rapidement au système de jeu de l’équipe et l’aider à percer les défenses adverses ». Le transfert est estimé à 10 millions d’euros.

FC Red Bull Salzbury has reached agreement with us for Jonathan Soriano's transfer. Welcome to Beijing Jonathan ! pic.twitter.com/ZGEYWG1YBp

