Hector Bellerin est un latéral considéré comme une valeur sûre à son poste. Le joueur d’Arsenal va boucler sa deuxième saison consécutive avec plus de 30 matches joués. Et les prestations du Gunner sont scrutés par de nombreux clubs, et notamment par le FC Barcelone, en quête d’un latéral.

Dans des propos rapportés par le Daily Mail, l’Espagnol a répondu à l’intérêt des Catalans. « J’ai signé mon contrat pour une raison. Je l’ai signé parce que je voulais être ici. Sinon, je n’aurais pas signé. Arsenal est le club qui m’a donné l’opportunité de devenir professionnel. Dès la première rencontre avec le coach, il m’a toujours dit que si je progressais de la bonne manière, je pourrais être un joueur d’Arsenal pour longtemps. Je suis ici depuis six ans, et j’adore Londres, je découvre encore la ville, l’autre jour, j’étais dans ma voiture dans l’est de Londres, et je me disais que je n’étais jamais allé là avant. J’aime la ville. »