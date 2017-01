Pas souvent utilisé par Unai Emery lors de la première moitié de saison, Hatem Ben Arfa a vécu des débuts compliqués au PSG. Et avec les arrivées hivernales de Giovani Lo Celso et de Julian Draxler, la concurrence s’annonce encore plus rude pour l’ancien Niçois. Mais pas de quoi le pousser à plier bagage.

« Il n’y a aucun problème. Je dois continuer à me battre. Ça ne sera pas facile, mais je suis là pour passer des obstacles. Il faut toujours s’accrocher, même quand ça se passe moins bien. Je vais tout faire pour la deuxième partie de saison soit meilleure. J’ai vraiment confiance. Tout ce qu’il s’est passé pour moi a été positif », a-t-il indiqué.