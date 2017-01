Vous en avez désormais l’habitude : chaque semaine, Foot Mercato scrute les réseaux sociaux pour ne garder que les meilleurs moments partagés par les stars du foot. Et pour ce nouveau numéro, le programme est encore chargé.

Comme d’habitude, les joueurs du PSG nous ont fait vivre de l’intérieur leur vie de groupe. L’occasion de voir un Presnel Kimpembe toujours en forme quand il s’agit de chambrer... et Hatem Ben Arfa l’a appris à ses dépens. En Espagne, Antoine Griezmann s’est essayé - avec beaucoup de succès - au poste de gardien de but. Et en Angleterre, pendant que Paul Pogba enchaînait les tournages, Dimitri Payet a pu mesurer les proportions prises par son clash avec son club de West Ham. Les supporters londoniens ont très mal pris son attitude...