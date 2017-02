La Ligue des Champions est de retour en cette soirée de Saint-Valentin ! Outre la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, le Benfica Lisbonne accueille le Borussia Dortmund pour le compte du match aller des huitièmes de finale.

Les deux équipes ne se sont pas rencontrées récemment. En ce moment, le Benfica est très à l’aise à domicile avec quatre victoires et un nul sur les cinq derniers matches. Pour le BvB c’est un peu plus compliqué puisque les Allemands n’ont remporté que deux rencontres (pour deux nuls et une défaite) sur les cinq derniers matches à l’extérieur.

Les compositions :

Benfica : Ederson - Semedo, Luisão, Lindelöf, Eliseu - Carrillo, Pizzi, Fejsa, Salvio - Rafa Silva, Mitroglou.

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Dembele, Guerreiro, Reus, Durm - Aubameyang.

Retrouvez le résultat de la rencontre à l’issue du match sur Foot Mercato.