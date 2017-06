Grand artisan du doublé Coupe du Portugal-Liga NOS réalisé par Benfica cette saison, Pizzi (27 ans) a été annoncé dans le viseur de l’AS Monaco notamment. Le milieu de terrain, présent en conférence de presse au rassemblement de la sélection nationale du Portugal, a répondu à ces bruits de couloir.

« Je suis heureux à Benfica et je ne pense pas à un transfert. J’ai récemment prolongé mon contrat (juin 2022, clause libératoire à 60 M€, ndlr), je suis quelque part où je suis plutôt heureux et apprécié par les gens. Pour ce qui est des rumeurs, c’est vous les journalistes qui en parlent. En ce moment, je suis concentré sur la sélection et, après seulement, je penserai à ça, mais ma conviction est que mon avenir passe certainement par Benfica », a confié l’international portugais (6 sélections, 1 but), relayé par A Bola. C’est dit !