Les suiveurs de l’AS Monaco sur les réseaux sociaux, mais aussi les fidèles du Best Of réseaux sociaux de notre chaine You Tube n’ont pas eu y échapper. Kylian Mbappé est la victime favorite de Benjamin Mendy. Il faut dire que les joueurs monégasques sont très connectés et n’hésitent pas à se filmer dans les vestiaires, à l’entraînement ou bien même de la piscine de la Turbie. Interrogé par Onze Mondial, l’ancien Marseillais, par ailleurs très actif sur les réseaux sociaux, explique sa relation particulière avec le meilleur espoir de Ligue 1.

Mieux, Mendy assure qu’on n’a pas encore vu le meilleur du pire de ses vidéos sur Mbappé. « Lui (ndlr : Mbappé), il me rend ouf. Mais lui, ses vidéos, il les garde dans son téléphone. Il ne publie pas tout. Même moi, j’en ai qui sont pas mal. Je vais bientôt les sortir. Je vais faire une petit compil’. Tous les jours, on se filme comme des fous. Par exemple, aujourd’hui, il était habillé en orange avec une casquette orange. Je lui ai dit (il prend un accent marseillais) : « Ohhhh, citrouuuuuuilleuuuh ». (Rire). Il était comme un fou ! Je lui ai dit : « Je mets sur Snap ou sur Insta ? ». Il me disait : « Arrête, arrête ». Après j’ai publié sur Snap parce que sur Insta, tous les gens vont reprendre ça et ça va tourner. »