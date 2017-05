La précocité, être mis sur un piédestal dès ses premiers pas en tant que joueur professionnel, incarner les espoirs de tout un pays, Karim Benzema a connu cette situation lorsque qu’il effectuait ses débuts sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Aujourd’hui au Real Madrid, il s’est exprimé sur le dernier phénomène tricolore en date : Kylian Mbappé. L’attaquant virevoltant de l’AS Monaco, qui n’en finit plus de battre les records de précocité et de recevoir les louanges de tout le gratin du football mondial, devrait apprécier les déclarations du natif de Bron à son égard.

« C’est un phénomène pour son âge (18 ans), mais il faut qu’il s’installe dans la durée. Au début, ça va vite dans les superlatifs. J’ai été estampillé de la même façon quand j’ai débuté à Lyon à 17 ans, que j’ai marqué mon premier but en C1 ou que je suis devenu meilleur buteur de L1 à vingt ans en 2008, il faut garder le même niveau quand tu grandis et dans la difficulté. C’est là que tu vois si tu peux passer un palier, encore plus si tu es dans un très grand club, ou si tu restes un bon joueur comme il y en a beaucoup par la suite après avoir brillé très jeune. Mais ce que Mbappé fait aujourd’hui, en L1 et encore plus en C1 dans le très beau parcours de Monaco, reste exceptionnel. Le dernier joueur qui m’a paru aussi dort et précoce à ce niveau ? Neymar » a analysé Karim Benzema dans l’Équipe. Ce dernier a en revanche été beaucoup moins tendre avec Mathieu Valbuena.