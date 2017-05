Le samedi 3 juin prochain, le Real Madrid de Zinedine Zidane jouera sa deuxième finale de Ligue des Champions en deux ans (contre le Juventus Turin). Avec la possibilité de conserver ce titre, ce que personne n’a jamais réussi à faire dans l’histoire du football moderne. Alors quand son joueur Karim Benzema évoque le parcours de son mentor, c’est forcément avec respect et admiration.

« Il est devenu mon entraîneur, mais nous avons toujours la même entente. Il existe toujours ce même respect l’un pour l’autre. On discute de tout, on échange. Quand ça ne va pas, il ne prend pas de pincettes. Mais quand ça va bien, il me le dit aussi. Toujours de la même façon. Suis-je étonné de sa réussite ? Il s’est bien préparé pour ça. La réussite le suit aussi. Après avoir été un joueur exceptionnel, il est en train de devenir l’un des meilleurs entraîneurs du monde en peu de temps. Il est calme. Il comprend et sait gérer des grands joueurs. Ce qui est fort chez lui, c’est ne met jamais de pression sur le terrain. Tu ne te sens jamais sous pression avec lui. (...) Il n’est pas arrivé là avec la prétention de tout révolutionner comme certains. Il nous fait bien jouer au foot. Tout simplement. » a expliqué Karim Benzema dans l’Équipe.