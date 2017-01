Dirigeant de l’Olympique Lyonnais, Bernard Lacombe était l’un des acteurs du transfert de Bafetimibi Gomis au club rhodanien en 2009. À l’époque le transfert avait fait grand bruit puisque celui qui se fait surnommer la Panthère arrivait directement en provenance de l’ennemi historique du club : l’AS Saint-Étienne. En cinq saisons, Gomis n’est jamais descendu en dessous de la barre des 10 buts en L1. Lacombe, ancien immense attaquant, a forcément eu de l’admiration pour le travail réalisé par son ancien joueur. Pour La Provence, il est revenu sur les débuts marseillais de Gomis, qu’il aura l’occasion de retrouver à l’occasion de l’Olimpico ce dimanche soir.

Bernard Lacombe explique tout d’abord qu’il sent Gomis épanoui à Marseille : « Oui. Marseille est un endroit où il se plaît bien. L’environnement est agréable, son milieu familial, très important pour lui, est tout proche. » Le statut de capitaine de l’OM surprend en revanche le dirigeant lyonnais : « Ça me surprend, oui. Quand on est attaquant, être capitaine est parfois embêtant. On doit aller discuter avec l’arbitre, penser à plein de choses... Peut-être que Bafé, avec qui je n’ai pas évoqué le sujet- sent quelque chose. Être capitaine de l’Olympique de Marseille représente quelque chose de très important. Il est très investi par ce rôle. On a l’impression qu’il est encore beaucoup plus présent. Tant mieux si ça peut l’aider. » Pour l’instant, Gomis n’est que prêté par Swansea à Marseille. Lacombe lui donne quelques conseils pour l’avenir se sa carrière : « S’il pouvait rester à Marseille, ce serait bien. Mais on ne sait jamais comment ça peut se passer avec les clubs britanniques. S’il peut marquer 20 buts cette saison, ça serait super. Mais pas dimanche ! Je vais d’ailleurs le lui dire (sourire) ».